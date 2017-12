Bolsas da Ásia repetem euforia As principais bolsas da Ásia terminaram a sessão em alta, fazendo com que o índice MSCI Ásia-Pacífico completasse 12 dias seguidos de fechamentos positivos, o que representou a seqüência mais prolongada de ganhos desse índice em quase 16 anos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 203,85 pontos (1,59%), para fechar em 13.005,33 pontos, o maior nível desde 29 de junho de 2001. Os papéis do setor imobiliário puxaram a alta, respondendo às perspectivas favoráveis para o setor em 2004 e às expectativas de que as autoridades da ilha anunciem, em breve, a retomada do sistema de vendas de terrenos. A Henderson Land subiu 10% e a Sun Hung Kai, 6%. Mesmo com uma alta de 15% na semana passada, o índice H, que agrupa papéis de companhias com sede na China, avançou 0,5% nessa segunda-feira. Em Bancgoc, o Thai Set somou 18,78 pontos (2,43%), para 790,93 pontos, com os ataques a 18 escolas e a um posto policial no fim de semana, no sul da Tailândia, afetando pouco o humor dos investidores, que estã mais animados pela perspectiva de que a economia local terá um boom nesse ano. Na Indonésia, o Jacarta Composto encerrou o pregão em 725,47 pontos, com alta de 20,97 pontos (2,98%), refletindo ainda a queda da inflação e dos juros na semana passada. Nas Filipinas, o PSE Composto somou 44,97 pontos (3,12%), terminando o dia em 1.487,34 pontos, o maior nível em 33 meses. O índice foi impulsionado pelos papéis da Philippine Long Distance, que fecharam em alta de 5,2%, atingindo nova máxima em 4 anos de 1.020 pesos filipinos. Em Cingapura, o Straits Times também estabeleceu nova máxima em 33 meses, evoluindo 37,31 pontos (2,08%), para encerrar o pregão em 1.828,66 pontos. O Taiwan Weighted, benchmark do pregão de Taipé, fechou em 6.125,42 pontos, com valorização de 83,86 pontos (1,39%). Na Coréia do Sul, o índice Kospi registrou ganho limitado de 2,84 pontos (0,35%), fechando em 824,10 pontos.