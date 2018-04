Bolsas da Ásia sobem com Wall Street As ações fecharam em alta na Bolsa de Hong Kong com cobertura de posições vendidas a partir da recuperação dos mercados em Nova York ontem. As três principais ações fecharam com valorização relevante. Os papéis do HSBC subiram 2,4%, os da China Mobile avançaram 3,9% e os da Hutchison Whampoa ganharam 2,4%. O índice Hang Seng terminou o dia em 10.291,71 pontos, nível mais elevado desde 31 de julho, após somar 258,36 pontos ou 2,6%. A Bolsa de Taiwan também acompanhou o movimento de Wall Street e fechou com o índice composto em alta de 44,04 pontos (0,90%), em 4.931,47 pontos. Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, o índice JSX composto, encerrou o pregão em alta de 1,05 ponto (0,24%), em 448,73 pontos. Na Malásia, o índice composto da Bolsa de Kuala Lumpur fechou em 734,07 pontos, alta de 4,08 pontos (0,56%). Nas Filipinas, o índice PSE composto, caiu 1,22 ponto (0,11%) e fechou em 1.133,09 pontos. Na Bolsa de Bangcoc, o índice SET fechou praticamente inalterado, em alta de 0,43 ponto (0,1%), em 371,62 pontos.