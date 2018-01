Bolsas da Ásia sobem impulsionadas por NY O forte desempenho de ontem em Wall Street serviu de alicerce para que as principais bolsas da Ásia fechassem em alta nesta sexta-feira, com a Bolsa da Coréia do Sul registrando o melhor desempenho na região. A Bolsa de Tóquio continuou fechada e só volta a operar na segunda-feira. O índice Kospi, referencial da bolsa sul-coreana, disparou 25,93 pontos (+4,08%), para 661,10 pontos, com os investidores estrangeiros voltando a atuar como fortes compradores, depois de o mercado local ter atingido níveis considerados sobrevendidos nos últimos pregões de 2002. Nos EUA, o Dow Jones subiu 3,19%, enquanto o Nasdaq avançou 3,69%, reagindo aos dados mostrando melhora na atividade industrial em dezembro. Os papéis da Samsung Electronics, a maior empresa em capitalização de mercado em Seul, disparou 7%, impulsionados, principalmente, pela forte alta de 6,7% do índice Philadelphia Semiconductor na sessão de ontem. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em 9.583,85 pontos, com alta de 218,33 pontos (+2,33%), após uma sessão com fraco volume de negócios. O HSBC subiu 2%, depois de ter perdido 7,8% no acumulado de dezembro. Em Taipé, o Taiwan Weighted somou 101,45 pontos (+2,24%), fechando em 4.626,32 pontos. O índice subiu 3,9% nas duas primeiras sessões do ano. Em Bangcoc, o Thai Set avançou 5,71 pontos (+1,6%), para 357,23 pontos, após ter apresentado queda de 1,4% na primeira sessão do ano. Na Malásia, o índice KLSE terminou o pregão em 633,50 pontos, com valorização de 1,07 ponto (+0,17%). Em Cingapura, o Straits Times subiu 3,95 pontos (+0,30%), para 1.339,93 pontos. Nas Filipinas, o PSE Composto ganhou 2,86 pontos (+0,28%), fechando em 1.011,50 pontos. A Bolsa da Indonésia foi a única exceção na região, com as vendas de papéis dos setores tabagista e bancário apagando os ganhos iniciais. O Jacarta Composto caiu 1,6 ponto (-0,4%), para 407,51 pontos. As informações são da Dow Jones.