Bolsas da Ásia sobem, mas cautela prevalece antes do G20 As bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta sesta-feira, recuperando parte das perdas registradas ao longo da semana, mas a cautela prevaleceu antes do encontro dos líderes do G20 no fim de semana. Os mercados chegaram a marcar altas acentuadas, mas o movimento não se sustentou até o final do pregão. "Está muito inexpressivo hoje", afirmou Peter Wright, operador da Burrell & Co, na Austrália. "Normalmente, você esperaria que o mercado, potencialmente, subisse em magnitude similar à queda de ontem, mas isso mostra como os investidores estão confusos", acrescentou. O índice acionário MSCI da região Ásia-Pacífico que exclui o mercado japonês subia 1,43 por cento, por volta das 7h15 (horário de Brasília), o primeiro ganho em quatro sessões. Na máxima do dia, o indicador chegou a subir 3,2 por cento. No Japão, o índice Nikkei da bolsa de valores de TÓQUIO encerrou a sexta-feira com valorização de 2,72 por cento, aos 8.462 pontos. Mais cedo, o índice chegou a marcar alta de 5,5 por cento. O índice da bolsa de XANGAI fechou com ganho de 3,05 por cento, seguido pela alta de 2,43 por cento do indicador da bolsa de HONG KONG. Na Austrália, a bolsa de SYDNEY teve ganho de 1,37 por cento, enquanto o mercado acionário de TAIWAN subiu apenas 0,34 por cento. Já em CINGAPURA, o mercado avançou 0,21 por cento. Na Coréia do Sul, a bolsa de SEUL fechou praticamente estável, com leve queda de 0,02 por cento, aos 1.088 pontos.