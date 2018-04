Bolsas da Ásia sobem sustentadas por rali em Wall Street

Notícias positivas de Cingapura contribuíram com o desempenho das bolsas. O crescimento econômico no centro comercial subiu a taxa anualizada de 20,4 por cento no trimestre até junho, encerrando quatro trimestres de contração.

Analistas disseram que outras economias asiáticas dependentes de exportação também devem apresentar melhorias no segundo trimestre, mas questionam se elas poderão ser sustentadas em meio à fraca demanda por parte dos consumidores.

Preocupações antes da divulgação de importantes dados sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos e uma onda de resultados de empresas norte-americanas, incluindo o do banco Goldman Sachs, foram suficientes para manter os preços das commodities em baixa.

"O sentimento do mercado melhorou levemente em comparação com alguns dias atrás, mas ainda precisamos ver os números reais dos resultados (de empresas) dos Estados Unidos", disse Mitsuru Sahara, gerente do Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, ganhou 2,34 por cento, a 9.261 pontos, com ações de bancos em valorização por comentários otimistas de uma influente analista sobre o setor financeiro norte-americano. As ações de companhias exportadoras receberam impulso da fraqueza do iene após forte apreciação recente. Na segunda-feira, o Nikkei recuou 2,6 por cento, atingindo o menor patamar de fechamento desde 18 de maio.

A analista Meredith Whitney elevou a recomendação do Goldman Sachs de "neutra" para "compra" na segunda-feira, afirmando que as ações de bancos estão a caminho, ao menos no curto prazo, de um ganho de 15 por cento.

"Após um período de baixa, o mercado tem buscado uma oportunidade de se recuperar, e os comentários da analista sobre o setor financeiro se encaixam nisso", disse Yutaka Miura, analista sênior da Mizuho Securities, em Tóquio.

A bolsa de SYDNEY avançou 3,47 por cento, enquanto TAIWAN ganhou 1,66 por cento e CINGAPURA 1,94 por cento.

O mercado de XANGAI registrou alta de 2,10 por cento e o de SEUL subiu 0,54 por cento. Ações negociadas em HONG KONG tiveram valorização de 3,66 por cento.

Às 7h47 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 3,4 por cento, para 316 pontos.