Bolsas da Austrália e Tóquio sobem com metais e petróleo

A alta do petróleo e dos metais elevou a bolsa de valores da Austrália e do Japão nesta terça-feira, 29, enquanto outros mercados da Ásia foram abatidos por uma menor atividade no fim do ano. O petróleo atingiu pico em cinco semanas na segunda-feira, por expectativas de um clima frio nos Estados Unidos e com sinais de recuperação econômica que podem aumentar a demanda.

O índice MSCI, de papéis do Pacífico asiático com exceção do Japão, subia 0,56%, para 411 pontos por volta às 7h27 (horário de Brasília). Em Tóquio, a bolsa teve variação positiva de 0,04%, para 10.638 pontos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os investidores parecem estar usando os últimos dias do ano para procurar ações... ligadas aos mercados emergentes, que provavelmente continuarão fortes no ano que vem, assim como ações relacionadas a matérias-primas", disse Noritsugu Hirakawa, estrategista do Okasan Securities.

Em Sidney, o índice ganhou 1,13%, para 4.845 pontos. A BHP Billiton, maior mineradora do mundo, teve alta de 1,1%, atingindo a máxima em quase 18 anos. A Newcrest Mining, maior empresa de ouro do país, subiu 0,4%.

Em Seul, houve queda de 0,78%, para 1.672 pontos. Em Xangai, a bolsa subiu 0,72%, para 3.211 pontos. Já o mercado de Hong Kong teve oscilação positiva de 0,09%, para 21.499 pontos.