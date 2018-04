Bolsas da China fecham em alta As bolsas da China fecharam em alta ontem, com algumas ações registrando o melhor desempenho em quase seis meses em meio à expectativa de que Pequim lançará medidas de estímulo para as indústrias. O Xangai Composto subiu 3%, para 2.389,39 pontos - maior fechamento desde 29 de agosto -, e o Shenzhen Composto subiu 1,9%, para 763,30 pontos.