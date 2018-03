Bolsas da Europa caem com certeza de guerra longa Todas as bolsas de valores do Europa terminaram o dia em baixa nesta quinta-feira, influenciadas pelas declarações do presidente dos EUA, George W. Bush e do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, de que a campanha militar no Iraque será longa. Os investidores agora avaliam o impacto econômico de um conflito mais duradouro. Em Londres, o mercado acionário encerrou em queda de 1,69%. Em Paris, o pregão teve desvalorização de 2,32%. A bolsa de Madri fechou em queda de 1,96%, Milão, baixa de 1,62%; e Lisboa, menos 0,33%.