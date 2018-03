Bolsas da Europa e EUA não abrem no Natal

As bolsas norte-americanas e a maior parte dos mercados financeiros europeus fecharão mais cedo na véspera de Natal e não funcionarão no dia 25 de dezembro. Na próxima semana, no dia 31 de dezembro, alguns mercados da Europa e dos EUA também vão operar com horários de fechamento diferenciados e permanecerão fechados no dia 1º de janeiro de 2010.

Natal

Na quinta-feira, 24, estarão fechados na Europa e na Ásia os mercados da Áustria, República Checa, Alemanha, Grécia, Hungria, Indonésia, Itália, Filipinas, Polônia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Suíça. No mesmo dia, fecham antecipadamente os mercados da Bélgica, França, Hong Kong, Irlanda, Holanda, Cingapura e Reino Unido (às 10h30).

No dia 25, os seguintes mercados permanecerão fechados em observação ao dia de Natal: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Equador, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Malásia, México, Holanda, Filipinas, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Cingapura, Eslováquia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Paquistão.

Na segunda-feira, dia 28, os mercados financeiros do Reino Unido permanecerão fechados em observação ao feriado bancário.

Nos EUA, no dia 24, em Chicago, os pregões viva voz de transações com contratos futuros de commodities agrícolas serão encerradas às 16h (de Brasília); as transações com contratos de opções de commodities agrícolas serão encerradas às 16h02 (de Brasília); enquanto os negócios com futuros de ações serão encerrados às 16h15 (de Brasília).

No mesmo dia, na plataforma eletrônica Globex, as transações com contratos futuros de ações, juros e câmbio serão encerradas mais cedo, às 16h15 (de Brasília); as transações com futuros de commodities agrícolas serão encerradas às 16h (de Brasília) e os negócios com opções de commodities agrícolas vão fechar às 16h02 (de Brasília).

Também no dia 24, na New York Mercantile Exchange (Nymex), as transações do pregão viva voz dos contratos futuros de petróleo e derivados serão encerradas às 16h30 (de Brasília). Na Comex, divisão de metais da Nymex, o viva voz dos contratos futuros de cobre será encerrado às 15h (de Brasília); o viva voz dos contratos futuros de prata será encerrado às 15h25 (de Brasília); e o viva voz dos contratos futuros de ouro será encerrado às 15h30 (de Brasília).

No dia 24, o pregão regular da New York Stock Exchange (Nyse) será encerrado mais cedo, às 16h (de Brasília). A Associação dos Mercados Financeiros e Indústria de Ativos (Sifma, na sigla em inglês) recomendou que, no mesmo dia, os mercados de ativos de renda fixa denominados em dólar fechem antecipadamente, às 17h (de Brasília).

No dia 25, dia de Natal, todos os mercados dos EUA (incluindo as plataformas eletrônicas) permanecerão fechados.

Ano Novo

Na Europa e na Ásia, na véspera do Ano Novo, não vão abrir os mercados dos seguintes países: Áustria, Chile, República Checa, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Suécia, Suíça. No mesmo dia, vão fechar mais cedo: Bélgica, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Holanda, Reino Unido (às 10h30).

No dia 1º de janeiro, os seguintes mercados não vão abrir em observação ao feriado de Ano Novo: Austrália, Áustria, Bélgica, Chile, Canadá, China, República Checa, Equador, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, Peru, Polônia, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Reino Unido, Vietnã e Taiwan.

Na segunda-feira, dia 4, os mercados da Nova Zelândia permanecerão fechados no feriado de Pós Ano Novo.

Nos EUA, em Chicago, não haverá pregão viva voz para transações de contratos futuros de commodities, juro, câmbio e ações nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Por outro lado, as transações na plataforma eletrônica Globex com futuros de ações, juros, câmbio, commodities agrícolas, petróleo e derivados e cobre e metais preciosos serão conduzidas em seus horários normais.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex) e na Comex, as transações do viva voz de contratos futuros de petróleo e derivados e cobre e metais preciosos serão conduzidas em seus horários normais no dia 31 de dezembro. A Associação dos Mercados Financeiros e Indústria de Ativos (Sifma, na sigla em inglês) também recomendou que, no mesmo dia, os mercados de ativos de renda fixa denominados em dólar fechem antecipadamente, às 17h (de Brasília).

Na New York Stock Exchange (Nyse), o mercado de ações vai operar em seu horário normal no último dia do ano.

No dia 1º de janeiro todos os mercados (incluindo as plataformas eletrônicas) permanecerão fechados.