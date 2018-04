Bolsas da Europa encerram em alta pela 8a sessão seguida

O índice FTSEurofirst 300, referência das principais ações europeias, subiu 0,21 por cento, para 890 pontos, maior patamar de fechamento desde o começo de janeiro.

"Os mercados ficaram um pouco indecisos hoje, mostrando que o rali pode não continuar. Realçando ainda mais a mudança de humor, investidores se voltaram para ações defensivas em busca de proteção", disse Jimmy Yates, diretor de ativos da CMC Markets.

As farmacêuticas apresentaram os maiores ganhos dentro do indicador, sustentadas por notícias positivas sobre resultados corporativos. A norte-americana Pfizer elevou sua projeção anual de lucro, excluindo eventos não recorrentes, e de receita.

Novartis, AstraZeneca e Novo Nordisk avançaram entre 0,5 e 1,2 por cento.

Na contramão, a GlaxoSmithKline recuou 0,6 por cento após registrar alta no início da sessão. A companhia informou que o resultado do segundo trimestre superou as expectativas e acrescentou que o crescimento no segundo semestre se intensificará com as vendas de vacinas contra gripe.

A Bayer subiu 2,2 por cento após a companhia e seu parceiro de desenvolvimento Onyx Pharmaceuticals terem dito que o medicamento para câncer Nexavar se mostrou promissor no tratamento de tumores de mama. A Onyx Pharmaceuticals disparou 24 por cento.

Os bancos compunham o setor que mais pressionou o FTSEurofirst 300, após o Morgan Stanley anunciar seu terceiro prejuízo trimestral consecutivo e o Wells Fargo divulgar perdas maiores com crédito.

Barclays, Lloyds Banking Group, UBS e Nordea Bank perderam entre 1,1 e 3,1 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,28 por cento, a 4.493 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 0,54 por cento, para 5.121 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 0,07 por cento, para 3.305 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em alta de 0,48 por cento, a 19.925 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,31 por cento, para 10.153 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 recuou 0,07 por cento, para 7.257 pontos.