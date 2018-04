Bolsas da Europa fecham em alta com bancos e commodities

O índice FTSEurofirst, principal referência das bolsas de valores europeias, subiu 0,5 por cento, para 871 pontos, em uma sessão volátil, após mínima de 865 pontos.

Nesta semana, o índice acumulou valorização de 7 por cento, no maior avanço semanal desde o fim de novembro.

"Nós vimos uma semana inteira de fortes ganhos. O mercado tem antecipado uma boa onda de resultados e a mensagem que está procurando é a de que o setor corporativo já tenha passado pelo pior da recessão", disse o estrategista na Brewin Dolphin, Mike Lenhoff.

"Enquanto alguns resultados serão negativos, eles provavelmente não serão tanto o quanto já foram, enquanto outras empresas terão lucro. Os investidores estão ficando mais confiantes de que a recuperação está agora no estágio de se firmar", afirmou.

O setor bancário teve um bom desempenho, recuperando-se da queda inicial, enquanto os investidores digeriam os resultados do Citigroup e do Bank of America.

HSBC, BNP Paribas, Société Générale e Banco Santander exibiram alta entre 0,5 e 2 por cento.

O Citigroup divulgou um lucro de 4,3 bilhões de dólares no segundo trimestre, graças ao acordo com o Smith Barney, enquanto o Bank of America também apresentou lucro no período, superando as expectativas de Wall Street.

As ações de companhias ligadas a commodities avançaram, acompanhando o aumento dos preços do petróleo e do cobre.

Os papéis do setor de energia de BG Group, BP e Total valorizaram-se entre 0,9 e 2,1 por cento, enquanto os das mineradoras Antofagasta, BHP Billiton, Rio Tinto e Xstrata subiram entre 1 e 5,4 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,62 por cento, a 4.388 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,43 por cento, para 4.978 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,59 por cento, para 3.218 pontos.

Em MILÃO, o índice FTSE/MIB encerrou com valorização de 0,26 por cento, a 19.282 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou avanço de 0,44 por cento, para 10.041 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve apreciação de 0,30 por cento, para 7.193 pontos.

(Reportagem de Joanne Frearson)