Bolsas da Europa fecham em alta puxadas por balanços

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,9 por cento para 910 pontos, pouco abaixo do maior patamar de fechamento em oito meses.

"O motor mais importante ainda são os resultados das empresas", disse Gerhard Schwarz, diretor de estratégia global de ações do UniCredit em Munique. "A questão era se as companhias europeias conseguiriam igualar sua performance à de suas concorrentes norte-americanas, que têm apresentado números sólidos. O que vimos hoje é bastante incentivador."

Ele mencionou a reação positiva dos mercados que se seguiu aos resultados de companhias alemãs, como a Bayer e a Daimler.

As ações das companhias de produtos químicos apresentaram os melhores desempenhos. Bayer e Akzo Nobel dispararam 5,4 e 9,8 por cento, respectivamente, após a divulgação de balanços animadores.

O avanço dos mercados europeus se deu apesar de alguns dados fracos nos Estados Unidos. As encomendas de bens duráveis nos EUA caíram mais acentuadamente que o esperado em junho, registrando o maior declínio em cinco meses, informou o Departamento de Comércio do país.

O principal indicador acionário europeu, que afundou 45 por cento em 2008, acumula alta de mais de 41 por cento desde a mínima história atingida no início de março.

Os papéis do banco francês Natixis saltaram 20 por cento, superando os fortes ganhos do setor bancário nas últimas duas semanas. Operadores citaram otimismo trazido pelos planos do novo presidente-executivo do banco, assim como novos rumores sobre a saída da instituição da bolsa.

A Daimler subiu 4,6 por cento, após divulgar que espera uma melhora gradual na lucratividade operacional do grupo durante este ano. A empresa divulgou um prejuízo operacional menor que o esperado no segundo trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,41 por cento, a 4.547 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,85 por cento, para 5.270 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,04 por cento, para 3.365 pontos.

Em MILÃO, o índice FTSE/MIB encerrou com ganhos de 1,35 por cento, a 20.281 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou oscilação negativa de 0,02 por cento, para 10.661 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve valorização de 0,34 por cento, para 7.327 pontos.