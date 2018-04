Bolsas da Europa fecham em queda, mas acumulam ganhos no mês

As bolsas de valores da Europa terminaram em baixa nesta sexta-feira, refletindo dados econômicos pessimistas nos Estados Unidos, mas acumularam alta pela terceira semana seguida, enquanto os investidores continuam avaliando positivamente a maioria dos balanços da temporada, incluindo o da L'Oreal.

O índice FTSEurofirst 300, principal referência das bolsas de valores europeias, fechou em queda de 0,2 por cento, a 928 pontos.

O indicador, contudo, acumula alta de 2,4 por cento na semana e de 9,3 por cento no mês de julho.

Papéis de petrolíferas registraram as maiores perdas dentro do FTSEurofirst 300, embora o petróleo tenha avançado para mais de 67 dólares o barril, caindo imediatamente após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

Os balanços trimestrais da Total e da ENI decepcionaram investidores, e as ações das companhias caíram 2,7 e 7,7 por cento, respectivamente.

BP, Royal Dutch Shell e Repsol recuaram entre 1,7 e 2 por cento.

"Há algumas preocupações de que o mercado pode ter ido muito longe nas três últimas semanas. Os mercados têm o hábito de minimizar ou exagerar", disse Howard Wheeldon, estrategista da BGC Partners.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o PIB do país se contraiu em 1 por cento no segundo trimestre, em uma taxa anualizada, enquanto os gastos dos consumidores norte-americanos diminuíram.

Segundo pesquisa da Reuters, a expectativa era de retração de 1,5 por cento.

Contudo, os dados também mostraram que o PIB encolheu 6,4 por cento no primeiro trimestre, contra leitura anterior de queda de 5,5 por cento.

As ações da companhia de produtos de beleza L'Oreal avançaram 4,4 por cento após ter divulgado vendas em linha com as expectativas do mercado, dizendo que vê uma melhora nos negócios durante o restante do ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,5 por cento, a 4.608 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX cedeu 0,53 por cento, para 5.332 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,27 por cento, para 3.426 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib recuou 1,17 por cento, para 20.575 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 caiu 0,18 por cento, para 10.855 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 retrocedeu 0,73 por cento, para 7.292 pontos.

(Reportagem de Brian Gorman)