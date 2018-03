Bolsas da Europa oscilam menos Completada uma semana da guerra dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha contra o Iraque, o mercado acionário europeu mostra sinais de menor oscilação, mais ainda atentos ao noticiário sobre o conflito. "O novo jogo é operar com base na TV, e hoje as notícias do front pareciam um pouquinho melhores, embora não fossem decisivas", disse David Buik, da Cantor Index. A bolsa de Londres fechou em alta de 0,83%, com os papéis do setor de petróleo em alta: Shell subiu 1,53% e BP Amoco valorizou 1,66%. Em Paris, o pregão terminou o dia em queda de 0,29%. A bolsa de Madri teve pequena alta de 0,31%; em Milão, pequena valorização de 0,07%; e em Lisboa, as ações subiram 1,07%. Veja o especial :