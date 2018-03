Bolsas da Europa se recuperam e sobem forte O mercado acionário da Europa recuperou bem hoje as baixas históricas da quarta-feira e fecharam em forte alta, com os investidores aproveitando o preço dos papéis. Em Londres, a alta foi de 6,08%. Os informes de que representantes dos EUA estariam reunindo-se secretamente com generais iraquianos, para acelerar o desarmamento do Iraque, foram bem recebidos no mercado londrino. Na bolsa de Paris, o pregão terminou com valorização de 6,31%, após sete dias de queda, acumulando uma baixa de 13%. Investidores disseram que o fato de as bolsas dos EUA terem fechado em alta ontem beneficiou o mercado francês. A bolsa de Madri fechou em alta de 4,0%, numa forte recuperação depois de vários fechamentos negativos. "Muitas ações estavam acentuadamente baratas", disse um operador, acrescentando que a alta foi desencadeada também pelo fechamento positivo de Wall Street na quarta-feira. Em Milão, também houve recuperação e a bolsa subiu 4,03%, com os investidores aproveitando o preço baixo das ações. Já a bolsa de Lisboa, a única que não caiu forte ontem, teve uma alta discreta, de 0,40%.