Bolsas da Europa sobem pela 6a sessão consecutiva

O índice FTSEurofirst 300, referência das principais ações europeias, subiu 1,2 por cento, para 880,97 pontos, nível mais alto de fechamento desde 12 de junho, segundo dados preliminares.

O indicador avançou 8,2 por cento nas últimas seis sessões e acumula alta de 36,5 por cento frente à mínima histórica atingida em 9 de março.

"As companhias estão sugerindo que as coisas estão começando a melhorar. Os dados econômicos estão se estabilizando", afirmou Georgina Taylor, estrategista de ativos da Legal & General Investment Management.

Os bancos registraram os maiores ganhos, com a confiança melhorando após notícias de que o CIT Group firmou no último minuto um acordo com um grupo de detentores de bônus para um financiamento de 3 bilhões de dólares, o que provavelmente o ajudará a evitar uma concordata.

O CIT empresta para quase 1 milhão de pequenas e médias empresas norte-americanas.

BNP Paribas, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Lloyds e UniCredit avançaram entre 2 e 6,9 por cento.

Reforçando o otimismo, um índice que reúne os principais indicadores da economia norte-americana subiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, sugerindo que a recessão está chegando ao fim.

O dado, que visa prever a tendência econômica dos próximos seis a nove meses, avançou 0,7 por cento em junho, após uma leitura revisada de alta de 1,3 por cento em maio, acrescentou a Conference Board.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,25 por cento, a 4.443 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 1,04 por cento, para 5.030 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,63 por cento, para 3.270 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em alta de 1,21 por cento, a 19.516 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1 por cento, para 10.142 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 avançou 0,78 por cento, a 7.249 pontos.