Bolsas da Europa têm dia tranquilo As bolsas de valores da Europa tiveram um dia calmo nesta terça-feira, reagindo sem grandes oscilações ao ultimato do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para que o colega iraquiano Saddam Hussein deixe o país ou enfrente a guerra. Os investidores continuam apostando que o conflito será rápido. Em Londres, o pregão operou em alta todo o dia, fechando com ligeira valorização de 0,67%. Na bolsa de Paris, os negócios caíram 1,30%. A bolsa de Madri encerrou o dia com pequena alta de 0,41%. Em Milão, a alta foi de 1,11% e em Lisboa, mais 0,96%.