Bolsas de Londres e Paris caem com temor sobre juro nos EUA As principais bolsas européias amargaram perdas superiores a 2% nesta segunda-feira, com investidores ajustando suas carteiras à perspectiva de juro maior nos EUA. A apreciação recente dos preços do petróleo foi igualmente contabilizada pelos investidores. No Brasil, os mercados também reagem de forma negativa (veja matéria no link abaixo). Em Londres, o índice FT-100 terminou o dia em baixa de 103,20 pontos (queda de 2,29%), em 4.395,20 pontos. Apenas uma pequena parcela das ações, concentrada nos setores de tabaco e energia, conseguiu escapar da onda de vendas. Em Paris, o índice CAC-40 fechou com desvalorização de 99,83 pontos (queda de 2,73%), em 3.553,35 pontos. As ações de tecnologia foram as mais atingidas pelas vendas. Thomson fechou em baixa de 3,6% e Alcatel cedeu 4%. As ações da EADS recuaram 4,9%, com temores de que o preço dos combustíveis prejudique o segmento aéreo e as vendas da Airbus, sua controlada. As informações são da Dow Jones.