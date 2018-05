Bolsas de NY encerram em leve alta com dados mistos

O índice Dow Jones perdeu 1,38 ponto (0,01%), fechando a 15.520,59 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,63 ponto (0,04%) e terminou a 1.685,96 pontos. O Nasdaq avançou 17,33 pontos (0,48%), encerrando aos 3.616,47 pontos.

Os dados divulgados mais cedo mostraram que os preços dos imóveis nas 20 maiores cidades dos EUA subiram 12,2% em maio, na comparação com maio do ano passado. Os economistas esperavam alta de 12,4%. Nas 10 maiores cidades do país, os preços dos imóveis aumentaram 11,8%, também em termos anuais. Já o índice de confiança do consumidor norte-americano medido pelo Conference Board caiu para 80,3 em julho, de uma leitura revisada de 82,1 em junho, ante previsão de queda para 81,3.

John Stoltzfus, estrategista da Oppenheimer Asset Management, disse que a confiança do consumidor fez com que os investidores "pausassem e ponderassem" antes da reunião do Fed e de dados importantes desta semana, mas que isso não significa uma fraqueza prolongada.

O destaque do pregão foi o início da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que concentra todas as atenções de Wall Street na busca de indícios sobre mudanças na política monetária do Fed. O comunicado será divulgado às 15 horas desta quarta, 31. Além da reunião, serão conhecidos a primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e o relatório ADP, que mede a criação de vagas no setor privado e costuma sinalizar tendências usadas pelos economistas para revisar previsões do relatório de emprego (payroll) do Departamento de Trabalho, que sairá na sexta-feira, 02.

No noticiário corporativo, Verizon (-2,06%) e AT&T (-1,20%) lideraram as perdas, enquanto o setor de tecnologia foi o destaque de alta. As ações da Cisco Systems subiram 1,34% e as da Microsoft ganharam 0,98%.

Na Europa, as Bolsas fecharam em alta moderada, impulsionadas pelo aumento no índice de sentimento econômico da zona do euro, que atingiu o maior nível em mais de um ano. Alguns resultados corporativos positivos também colaboraram para o bom humor na região. Fonte: Dow Jones Newswires.