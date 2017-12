Bolsas de NY fecham às 16h; mercado europeu está fechado Os mercados de ações em Nova York terão fechamento antecipado nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília); o mercado de títulos do Tesouro norte-americano fecha às 17h (de Brasília); e a Nymex estará fechada. Na Chicago Board of Trade (CBOT), os contratos agrícolas e financeiros serão negociados até as 16h (de Brasília); o fechamento para contratos de índices de ações será às 16h15 (de Brasília); negócios com contratos financeiros, de índices de ações e de metais pelo sistema eletrônico terão fechamento às 16h30 (de Brasília). Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros de câmbio e de juros serão negociados até as 16h (de Brasília) no pregão viva-voz e às 16h15 (de Brasília) no sistema eletrônico Globex. Produtos de ações terão fechamento às 16h15 (de Brasília) tanto no pregão viva-voz como no Globex. As bolsas de Londres, Paris, Frannkfurt, Portugal, Milão e Madri, assim como outros mercados nas mesmas praças, estão fechados.