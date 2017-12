Bolsas de NY fecham em queda Hoje os mercados financeiros não funcionaram no Brasil, por causa do fechamento dos bancos para balanço. Mas nos Estados Unidos, as bolsas funcionaram normalmente. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fehou em queda de 0,74%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,41%%.