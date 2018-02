Bolsas de valores européias têm queda por mercado global As bolsas de valores européias caíram nesta quinta-feira, sofrendo a maior queda em um só dia em mais de quatro meses após a piora no ambiente de aquisições de empresas e preocupações com o mercado imobiliário norte-americano terem aumentado a aversão ao risco. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, fechou em queda de 2,6 por cento a 1.530 pontos, o menor patamar desde 2 de abril e em queda pelo terceiro dia seguido. O FTSEurofirst 300 perdeu 6,4 por cento desde que atingiu a maior alta em seis anos e meio, a 1.635 pontos, em 13 de julho, mas ainda tem uma alta de 3 por cento no acumulado do ano. Os volumes do índice foram até seu maior patamar em um mês "O que se está vendo agora é um ponto de inflexão no qual os mercados de crédito começaram a ser notados", disse Max King, da Investec Asset Management. Os bancos estavam entre as maiores queda no índice, com o Royal Bank of Scotland, o Credit Suisse e o UBS caindo entre 3,0 e 3,4 por cento. Influenciando os mercados europeus, os índices das bolsas de valores norte-americanas caíam por sinais de mais deterioração do mercado imobiliário, maiores preços do petróleo e preocupações com crédito. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 3,15 por cento, a 6.251 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 2,39 por cento, para 7.508 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 recuou 2,78 por cento, para 5.675 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 2,01 por cento, a 31.235 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou perda de 2,66 por cento, para 14.540 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 registrou desvalorização de 1,64 por cento, para 13.291 pontos.