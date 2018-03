Bolsas desabam na Europa com a certeza de que a guerra será longa As bolsas da Europa desabaram nesta segunda-feira diante da realidade de que a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque será longa e difícil. Analistas observaram que a alta dos mercados europeus nos quatro dias anteriores ao início da ofensiva foi superior a registrada nos cinco dias após o início da guerra contra o Iraque em janeiro de 1991. A bolsa de Frankfurt teve a maior baixa do continente: 6,14%. Em Londres, o pregão encerrou em baixa de 3,05%. Em Paris, a baixa foi de 5,7%. A bolsa de Madri fechou em queda acentuada de 4,04%. Na bolsa de Milão, o recuo foi de 3,05%, enquanto o mercado acionário de Lisboa perdeu 1,10%. Veja o especial :