Bolsas desabam na Europa com euro forte e medo de recessão As principais bolsas da Europa iniciaram a semana com fortes baixas diante dos temores de uma recessão e também por causa da valorização recorde do euro frente ao dólar. Como a economia européia é forte exportadora, uma valorização da moeda prejudica a economia de todo o continente. Também estão preocupando os investidores os recentes atentados em Israel, Marrocos e Arábia Saudita. Em Londres, as ações recuaram 2,66%; na bolsa de Paris a queda foi de 4,26%; Frankfurt desabou 4,63%; Madri teve desvalorização de 3,12%; e Milão, baixa de 3,05%. Já o mercado acionário em Lisboa foi o que perdeu menos: queda de 0,17%.