Bolsas dos EUA têm alta no 1º pregão da guerra O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta de 0,26%, com o índice Dow Jones registrando o sétimo pregão consecutivo de ganhos. O Nasdaq fechou em alta de 0,41% Ao longo do dia, as bolsas oscilaram com as notícias do conflito iniciado durante a madrugada no Iraque. "Todo mundo ficou assistindo à guerra na TV e ninguém fez mais nada", disse o operador Scott Bacigalupo, da Merrill Lynch. O mercado abriu em queda, em reação às declarações do presidente George W. Bush, durante a noite, de que o conflito poderá ser prolongado, e aos informes de que os ataques de mísseis lançados durante a noite não mataram o presidente do Iraque, Saddam Hussein. A notícia de que a Turquia abriu o espaço aéreo aos aviões militares norte-americanos também contribuiu para a recuperação, assim como os informes sobre a intensificação dos combates. Com todas as atenções voltadas para a guerra, não tiveram impacto no mercado os indicadores econômicos divulgados pela manhã (o número de pedidos de auxílio-desemprego, que sofreu uma queda de 4 mil na semana passada, e o índice de atividade industrial da Filadélfia, que caiu para -8,0 em março, de 2,3 em fevereiro). Veja o especial :