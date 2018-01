Bolsas dos EUA terão novo horário na 2ª feira Os EUA vão sair do horário de verão neste fim de semana. O horário de Nova York passará a ficar cinco horas atrás do padrão internacional GMT e três horas atrás do horário de Brasília. Com isso, a partir da próxima segunda-feira o mercado norte-americano de ações passa a operar das 12h30 (de Brasília) às 19h (de Brasília). Atualmente o mercado funciona das 11h30 às 18h. Na Argentina, a Bolsa de Buenos Aires também mudará de horário, para adaptar-se à mudança do fuso norte-americano. O pregão do mercado argentino passará a ser das 12h (de Brasília) até as 19h (de Brasília). Vários países da Europa ocidental também saem do horário de verão neste fim de semana. A Bolsa de Londres, por exemplo, passará a fechar às 14h30 (de Brasília).