Bolsas em baixa na Europa; dólar atento a dados As maiores bolsas européias operam em direções diferentes, com Paris e Frankfurt em baixa, enquanto Londres está de lado, modestamente sustentada pelos ganhos da rede de varejo Marks & Spencer. Os papéis da rede britânica avançaram mais de 4% esta manhã, após anunciar a contratação do lendário estilista George Davies para lançamento de uma nova linha de roupas femininas. Davies foi o criador na marca Next e recentemente desenhava para a Asda, adquirida pela Wal-Mart. Em Paris, as ações eram pressionadas pelos papéis da fabricante de chips STMicroelectronics e pela provedora de rede Equant. Às 10h (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, subia 0,02%; o índice CAC-40, de Paris, recuava 0,61%; e o Xetra-DAX, de Frankfurt, perdia 0,63%. O dólar caiu ao menor nível em quatro semanas em relação ao iene mais cedo, com expectativas de que os números sobre o desemprego nos EUA confirmem as indicações recentes de forte desaceleração da economia norte-americana. No mesmo horário acima, no entanto, a moeda norte-americana recuperava-se para 115,19 ienes, depois de chegar a 114,95 ienes, menor cotação desde 4 de janeiro. Ontem, o dólar fechou em 115,58 ienes. A divisa norte-americana opera pressionada também frente ao euro, mas em movimento menos acentuado. O euro valia US$ 0,9405 há pouco, de US$ 0,9370 no fechamento. Nos mercados futuros de petróleo, os contratos estão em queda com ajuste de preços depois dos fortes ganhos de ontem. No mesmo horário acima, o contrato de março do petróleo brent caía US$ 0,24, para US$ 27,86 o barril, na Bolsa Internacional de Petróleo, em Londres. No pregão eletrônico da Nymex, o contrato de mesmo vencimento do petróleo cru recuava US$ 0,22, para US$ 29,65 o barril. Os títulos do Tesouro norte-americanos operam com pequena baixa, enquanto investidores aguardam os dados sobre a economia norte-americana que serão divulgados nesta sexta-feira. Há pouco, o juro do T-bond, de 30 anos, caía para 5,443%.