Bolsas em Nova York recuam com anúncio de alerta laranja As bolsas norte-americanas abriram em queda nesta segunda-feira, diante da elevação no alerta de risco de atentado terrorista nos EUA para o nível laranja, um patamar abaixo do alerta máximo de perigo. A Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? operava em baixa de 0,25% na abertura e o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? recuava 0,20%. Especialistas prevêem volatilidade (oscilação) no início das operações, por causa da queda na liquidez com a proximidade das festas de Natal. O investidores devem ficar atentos aos números sobre as vendas antes da festividade. No pré-mercado, as ações da Wal-Mart caíram cerca de 1,18%, após a varejista reafirmar que as vendas durante dezembro nas lojas abertas há mais de um ano devem ficar na margem mínima de sua previsão, de crescimento entre 3% a 5%. Ainda no pré-mercado, as ações da Ford subiram 1,7%, diante da elevação em suas projeções para lucro em 2003, graças à implantação de um programa de corte de custos e aumento nas vendas de sua pickup F-150. As informações são das agências internacionais.