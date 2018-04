Bolsas européias abrem pregão com resultados mistos

As Bolsas européias abriram com resultados mistos o pregão desta quarta-feira, 19. Apenas Paris e Zurique registraram alta na abertura. Veja também: Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres operava nos primeiros minutos do pregão em baixa de 7,8 pontos (0,19%), aos 4.200,7. Em Frankfurt, o índice DAX 30 baixava 0,10%, aos 4.575 pontos. Em Milão, o índice S&P/MIB caía 0,51%, para 20.017 pontos. O índice geral Mibtel registrava queda de 0,38%, aos 15.669 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 operava nos primeiros minutos do pregão em baixa de 24,50 pontos (0,27%), aos 8.506. O índice geral SMI (Swiss Market Index) da Bolsa de Zurique aumentava 15,19 pontos (0,27%), para 5.690,77. Em Paris, a alta do índice geral era de 0,05%, para 3.215,51 pontos.