Bolsas européias caem 4% por bancos e commodities As ações européias fecharam em forte queda nesta quarta-feira, afetadas por ações do setor bancário e de empresas ligadas a commodities. O setor de matérias-primas se desvalorizou diante dos persistentes temores de que o declínio econômico mundial reduzirá a demanda por petróleo e metais. O índice FTSEurofirst 300 das principais ações européias fechou em queda de 3,98 por cento, a 811 pontos, segundo dados preliminares. O índice já caiu cerca de 45 por cento este ano. O setor bancário foi o que mais perdeu, com BNP Paribas tombando 11,2 por cento, HSBC mergulhando 9,1 por cento, Barclays em queda de 13,3 por cento e Société Générale se desvalorizando em 7,8 por cento. "A perspectiva ainda é muito ruim, e a advertência de lucro da Basf não ajudou a confiança", disse Edmund Shing, estrategista do BNP Paribas em Paris. A Basf, a maior fabricante de produtos químicos em receita, cortou a sua perspectiva de lucro de 2008 pela segunda vez em dois meses, e informou que irá reduzir a produção, citando um "forte" declínio na demanda em indústrias estratégicas. As ações da Basf fecharam em queda de 13,6 por cento. Papéis ligados ao setor minerador seguiram os preços mais baixos dos metais. BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta e Rio Tinto estavam entre as ações que fecharam em baixa. "Todos estão se posicionando de forma muito defensiva, e ninguém está vendo nenhuma razão para agir de forma mais agressiva em relação a ativos de risco, como ações", disse Shing. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 4,82 por cento, a 4.005 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 4,92 por cento, para 4.354 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 4,03 por cento, para 3.087 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 2,60 por cento, a 15.319 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou queda de 3,74 por cento, para 8.211 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve recuo de 3,24 por cento, para 6.272 pontos. (Reportagem de Atul Prakash)