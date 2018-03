Bolsas europeias caem com realização em dia de atividade fraca

As bolsas europeias operam em baixa no último pregão cheio de 2009, à medida que os investidores optam por embolsar os ganhos registrados ao longo do ano. O volume continua fraco e a atividade baixa na maioria das classes de ativos, algo já esperado na temporada de festas.

O fato de os índices das bolsas terem atingido novas máximas do ano na terça-feira, 29, contribui para a realização de lucros nesta quarta. O foco está no início de 2010 e muitos investidores já fecharam as posições antecipadamente e aguardam o próximo ano para fazer novas apostas.

Os dados que mostraram que os empréstimos bancários na zona do euro caíram em novembro também pesam nas bolsas, ao sinalizarem que a recuperação da região ainda é frágil.

Ao longo do pregão, os indicadores econômicos a serem divulgados nos EUA podem influenciar o comportamento do mercado, com destaque para o índice de atividade dos gerentes de compras de Chicago.

Às 8h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,36%; Paris recuava 0,39% e Frankfurt estava em queda de 0,63%. Entre os futuros de Nova York, o Nasdaq 100 perdia 0,40% e o S&P 500 cedia 0,50%.

Um dos destaques de baixa na Europa hoje é a farmacêutica Basilea Pharmaceutica, que despenca 24% depois de ter informado que terá que revisar suas opções por causa de um retrocesso em um importante antibiótico. O regulador norte-americano disse para a Basilea que o ceftobiprole não pode ser aprovado na forma atual.

Nos mercados de câmbio, o euro opera em leve alta em relação ao dólar, mesmo após a Moody's ter rebaixado o rating do Abu Dhabi Commercial Bank. Em relação ao iene, o dólar chegou a atingir o maior nível em dois meses mais cedo, impulsionado pela cobertura de posições vendidas e pelos dados positivos nos EUA ontem.

Às 8h14 (de Brasília), o euro subia 0,25%, a US$ 1,4356, enquanto o dólar operava estável frente ao iene, a 92,15 ienes.

Alguns mercados da Europa vão operar com horários de fechamento diferenciados amanhã e permanecerão fechados no dia 1º de janeiro de 2010. Na véspera do Ano Novo, não vão abrir os mercados dos seguintes países: Áustria, República Checa, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Suécia e Suíça. Fecham mais cedo Bélgica, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Holanda e Reino Unido (às 10h30). As informações são da Dow Jones.