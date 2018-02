Bolsas européias caem e interrompem série de 3 dias em alta A maioria das bolsas de valores européias fechou em baixa nesta terça-feira, em meio à preocupação com o impacto dos problemas do setor de crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos e com a queda na confiança dos investidores alemães. As companhias petrolíferas fecharam em baixa, com a Total em queda de 1,1 por cento e a Eni em baixa de 0,4 por cento. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 0,46 por cento, para 1.622 pontos, após alta acumulada de quase 2 por cento nas últimas três sessões. Na segunda-feira, o índice fechou no maior patamar em seis anos e meio. Entre os destaques negativos, a farmacêutica suíça Novartis caiu 1,1 por cento após diminuir a previsão de vendas para 2007. A empresa afirmou também que dois importantes métodos de tratamento desenvolvidos pela companhia ainda não foram aprovados pelas autoridades norte-americanas. Dados mostraram que a confiança dos investidores alemães piorou mais do que o esperado em julho. O indicador do instituto ZEW sobre a confiança de analistas e investidores institucionais na maior economia da Europa caiu para 10,4 neste mês, ante 20,3 em junho. "Parece que a tendência positiva do euro levou a um maior ceticismo, por causa do impacto sobre as perspectivas de exportação na Alemanha", disse Stefan Schilbe, economista do HSBC Trinkaus & Burkhardt. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,58 por cento, a 6.659 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,83 por cento, para 8.038 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 0,43 por cento, para 6.099 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 0,57 por cento, a 33.085 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 0,29 por cento, para 15.153 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,37 por cento, a 13.702 pontos. (Por Anshuman Daga)