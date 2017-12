Bolsas européias de lado; teles e tecnos em baixa As Bolsas européias estão de lado, com as ações de tecnologia e telecomunicações pressionadas por vendas, em razão da queda de 4,39%, do índice Nasdaq, sexta-feira, nos EUA. Os papéis de tecnologia e telecomunicações seguem reagindo às preocupações de que o esfriamento da economia norte-americana afete os lucros das companhias desses setores com maior intensidade. Segundo os operadores europeus, os investidores deverão acompanhar com atenção a divulgação dos dados sobre a produtividade no quarto trimestre para identificar novos sinais sobre as condições da economia norte-americana. O grupo das ações de tecnologia que se situavam no negativo incluía a Ericsson, com perda de 1,3%, e a ASML, maior fornecedora de equipamentos manufaturados com base em chips, que cedia 2,1%. A Infineon, segunda maior fabricante de chips, recuava 2,1%. Entre os índices referenciais dos pregões, o Xetra-DAX, de Frankfurt, caía 0,35%, enquanto o CAC-40, de Paris, recuava 0,06%. Em Londres, o FT-100 subia 0,11%. As informações são da Dow Jones.