Bolsas européias em alta; Vivendi sobe 11% As bolsas européias operam em alta, com a Vivendi Universal registrando um dia de recuperação, após as fortes perdas da semana passada. Em Paris, os papéis da Vivendi subiam 11%, depois de o presidente da empresa, Jean-René Fourtou, ter passado o fim de semana tentando motivar sua equipe e seus acionistas. Na semana passada, as ações da Vivendi caíram quase 50%. Fourtou informou que a companhia de mídia e entretenimento quase entrou com pedido de concordata em meados de julho, mas agora conseguiu um acordo com os bancos credores da empresa para obter um empréstimo adicional de 2 bilhões de euros. O índice CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, subia 45 pontos (+1,36%), para 3.420 pontos, por volta das 8h11 (de Brasília), com fraco volume de negócios. Em Londres, o índice FTSE-100 apresentava alta de 34 pontos (+0,79%), para 4.364 pontos, com os papéis das empresas elétricas, de assistência médica e mídia liderando o movimento. Na Alemanha, o índice Xetra-DAX ganhava 37 pontos (+1,01%), oscilando ao redor de 3.721 pontos. As informações são da Dow Jones.