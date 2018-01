Bolsas européias esperam Fomc e balanços As bolsas européias estão de lado, mas pressionadas pelas vendas de ações de tecnologia. O volume de negócios era esvaziado pela cautela dos investidores em relação à reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve. O encontro das autoridades monetárias dos EUA começa amanhã e o tema central será a taxa básica de juro no país. As decisões tomadas na reunião só serão divulgadas na quarta-feira. Os participantes do mercado europeu também estão à espera dos balanços que gigantes européias divulgarão nesta semana. A Nokia, maior fabricante de telefones celulares, apresenta seus números amanhã, enquanto a Alcatel, a Siemenes e a Infineon, braço da Siemens para produção de chips, vão divulgar balanços na quarta-feira. Na sessão de hoje, o índice Xetra-DAX, referencial da Bolsa de Frankfurt, subia 0,44 ponto com o bloco negativo sendo liderado pelas ações da Epcos (-1,8%), Siemens (-2%) e SAP (-1,5%). Em Londres, o índice FT-100 recuava para 0,03%. As ações da Unilever subiam 1%, após a Campbell Soup ter fechado um acordo para comprar parte da linha de sopas desidratadas da empresa. Em Paris, o índice CAC-40 cedia 0,39%. As informações são da Dow Jones.