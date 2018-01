Bolsas européias fecham em alta A bolsa de Londres fechou com o índice FTSE-100 em alta de 1,35%, ou 59,50 pontos, 4.454,70 pontos, em movimento de recuperação técnica depois de ter caído mais de 2% ontem. Os temores relacionados ao aumento dos juros nos EUA e à elevação dos preços de petróleo também diminuíram. Segundo um estrategista, o baixo preço das ações e os bons níveis de lucratividade corporativa deverão dar um forte suporte para o mercado. As ações de tecnologia fecharam em alta, beneficiadas pelo balanço positivo divulgado pela fabricante de software Sage, cujos papéis subiram 1,33%. Vodafone ganhou 0,92% e Lloyds TSB avançou 1,89%. A bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em alta de 1,49%, ou 53,06 pontos, em 3.606,41 pontos, também recuperando parte da forte perda registrada ontem. Cap Gemini liderou os ganhos no mercado, fechando em alta de 6,03%. Madri e Lisboa A bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 1,20%, ou 93,90 pontos, em 7.909 pontos, em linha com os demais mercados europeus. O índice recebeu um impulso dos resultados acima do esperado divulgados pela Gas Natural. O grupo informou que seu lucro líquido no primeiro trimestre deste ano cresceu 5% em comparação com o de igual período do ano passado, ajudado por ganhos extraordinários e pela contribuição de ativos recentemente adquiridos em Porto Rico e na Itália. A bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 0,16%, ou 11,54 pontos, em 7.365,37 pontos. As ações da Electricidade de Portugal fecharam em alta de 1,33%, revertendo a igual perda em termos porcentuais registrada ontem. Portugal Telecom caiu 0,46%. O suporte no curto prazo continua em 7.300 pontos. As informações são da Dow Jones.