Bolsas européias fecham em alta A Bolsa de Madri fechou em alta de 0,48%. As principais ações registraram ganhos, como Telefónica (0,42%), Repsol (0,96%), BBVA (0,66%) e SCH (0,23%). As ações da Ibéria, no entanto, fecharam em baixa de 4,44% depois da companhia aérea ter anunciado lucros abaixo das expectativas no primeiro trimestre. Em Lisboa, a bolsa fechou em alta de 0,04%, com as principais ações registrando desempenhos desiguais. As ações da Electricidade de Portugal ficaram estáveis, as do Banco Comercial Português subiram 0,52% e as da Portugal Telecom caíram 1,06%. A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,93%. A Bolsa de Paris fechou em alta de 1,40%. As ações da Cap Gemini, do setor de tecnologia, subiram 3,12%, recuperando-se depois da queda de 4,5% sofrida ontem. As do Societé Générale avançaram 3,60%, depois de o banco divulgar resultados. As informações são da Dow Jones.