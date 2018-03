Bolsas europeias fecham em alta forte por lucros corporativos

As bolsas europeias tiveram nesta quarta-feira, 14, ganhos intensos, impulsionadas por fortes resultados trimestrais de empresas como BASF, Intel e JPMorgan Chase. O índice pan-europeu Dow Jones Stoxx 600 subiu 2,1% e fechou a 246,98 pontos, em alta pela segunda vez em três sessões.

"Todo mundo está extremamente otimista. A lógica é que as empresas estão superando as metas e então a economia está bem", disse Philippe Gijsels, estrategista no Fortis Bank.

Após o fechamento do mercado nesta última terça-feira, 13, a gigante norte-americana dos microprocessadores, a Intel, registrou faturamento e lucro melhores que os previstos.

Na manhã desta quarta, o grupo bancário americano JPMorgan se somou à lista ao informar um lucro de US$ 3,6 bilhões no terceiro trimestre - resultado muito melhor que o previsto.

A alemã BASF - a maior indústria química do mundo - disse que seu lucro no terceiro trimestre superou as estimativas, beneficiado por medidas de corte de custos, pelo crescimento na Ásia e pela integração da farmacêutica Ciba. As ações da companhia subiram 7,38%.

Outros vencedores no setor químico europeu incluíram a Arkema, que avançou 7,3% em Paris, e a Wacker Chemie, que ganhou 6,3% em Frankfurt.

"Até agora os resultados das empresas têm sido bons no terceiro trimestre", disse Gijsels, mas acrescentou que as expectativas também eram baixas. Ele demonstrou cautela a respeito do desempenho do mercado a prazos mais longos, dado o crescimento de 60% nas ações europeias desde março e das contínuas preocupações com a economia.

Fortes ganhos foram observados também entre os índices acionários regionais. O principal índice da Bolsa de Frankfurt, o DAX, subiu 2,45% para fechar a 5.854,14 pontos. O principal índice da Bolsa de Paris, o CAC-40, avançou 2,14% e fechou a 3.882,67 pontos. O índice FTSE 100, o principal da Bolsa de Londres, teve alta de 1,98% para 5.256,10 pontos. As informações são da agência Dow Jones.