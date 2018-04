Bolsas europeias fecham em alta, mas bancos caem com Lloyds Os principais índices acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira, embora os ganhos iniciais tenham diminuído com a queda das ações de bancos britânicos após o Lloyds Banking Group anunciar um grande prejuízo na unidade HBOS. O índice FTSEurofirst 300, principal referência dos mercados acionários europeus, subiu 0,61 por cento, para 796 pontos. "O comunicado do Lloyds provocou devastação adicional no setor bancário. A atividade e os volumes estão muito fracos hoje", disse Howard Wheeldon, estrategista do BGC Partners. As ações do Lloyds despencaram quase 35 por cento depois de informar que sua subisidiária HBOS perdeu cerca de 8,5 bilhões de libras (12,28 bilhões de dólares) no ano passsado, enquanto o Lloyds TSB teve lucro de cerca de 1,3 bilhões de libras. Ações ligadas a energia foram as que mais se valorizaram. O grupo francês de energia Total subiu 1,3 por cento e o Royal Dutch Shell avançou 1,9 por cento, com o petróleo bruto em alta. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,3 por cento, a 4.189 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13 por cento, para 4.413 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 avançou 1,13 por cento, para 2.997 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou com avanço de 0,63 por cento, a 14.238 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 0,79 por cento, a 8.265 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,76 por cento, para 6.454 pontos. (Reportagem de Joanne Frearson)