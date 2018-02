Bolsas européias fecham em baixa por temor econômico com EUA As bolsas de valores européias fecharam em baixa nesta quinta-feira, caindo pela sexta vez em sete sessões, já que dados da indústria norte-americana aumentaram os temores de recessão no país, enquanto um grande prejuízo trimestral do Merrill Lynch estimulou preocupações com o setor financeiro. No entanto, comentários suaves do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, bem como uma queda do número de pedidos de auxílio-desemprenho nos Estados Unidos ajudaram a conter as perdas. O índice pan-europeu de blue chips FTSEurofirst 300 caiu 0,7 por cento, a 1.373 pontos. O indicador já recuou 8,8 por cento desde o início de 2008, afetado por temores de que a economia dos EUA entre em recessão. "Estamos em um momento no qual o mercado está muito focado em todos os dados negativos e realmente não está prestando atenção nos pontos positivos", disse Kate Warne, estrategista do Edward Jones, em St. Louis. "Vamos continuar a ver preocupações com a saúde da economia dos EUA, mas pode não estar em forma tão ruim quanto alguns pensam." As ações de mineradoras estiveram entre os maiores recuos, com as da Anglo American em baixa de 4,4 por cento e as da BHP Billiton com perda de 3,6 por cento. Entre as altas, os papéis da Scottish & Newcastle ganharam 5,6 por cento apóa a cervejaria rival Carlsberg e a parceira Heineken elevarem a proposta de aquisição pela S&N. A S&N, que antes se recusava a discutir a aproximação do consórcio, entrou em negociações com as duas empresas. Em Londres, o índice Financial Times perdeu 0,68 por cento, a 5.902 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX retrocedeu 0,78 por cento, para 7.413 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 1,31 por cento, para 5.157 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em baixa de 0,88 por cento, a 27.221 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,3 por cento, para 13.775 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve oscilaçao negativa de 0,08, para 11.517 pontos.