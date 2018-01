Bolsas européias fecharam em queda A Bolsa de Londres fechou em queda de 0,27%. O volume ficou em 1,9 bilhão de ações negociadas. Operadores atribuíram a queda à alta contínua dos preços do petróleo. As ações da British Airways caíram 3,61%. Na Bolsa de Paris, o índice de ações fechou em queda de 0,30%, também impulsionada de forma negativa pelas preocupações com as taxas de juro e com os preços do petróleo. A Bolsa de Frankfurt fechou com queda de 0,57%, com fraco volume. A alta dos preços de petróleo e temores de elevação das taxas de juro pesaram sobre as ações. Em Milão, a Bolsa fechou em queda de 0,28%. As informações são da Dow Jones.