Bolsas européias iniciam pregão com leves ganhos

Na contramão dos mercados asiáticos, as bolsas européias abriram o pregão desta terça-feira, 18, com leves ganhos. Veja também Más notícias e recessão japonesa derrubam mercados asiáticos De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Em Paris, o índice geral operava nos primeiros minutos do pregão em alta de 0,47%, aos 3.197 pontos. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 1,4 ponto (0,03%), para 4.133,6. O índice S&P/MIB da Bolsa de Milão ganhava 0,48%, para 20.178 pontos. O índice geral Mibtel registrava lucro de 0,50%, aos 15.770 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 aumentava 0,29%, aos 4.570 pontos. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri subia 3,20 pontos (0,04%), aos 8.502. O Índice Geral da Bolsa de Madri registrava na abertura uma queda de 0,29%, aos 907 pontos.