Bolsas européias operam em baixa As Bolsas européias operam em baixa, com liquidez reduzida, já que em Nova York o mercado estará fechado nesta sexta-feira. O anúncio da aquisição de participação na operadora de turismo Club Med pelo grupo hoteleiro Accor e da encomenda de 20 jatos Airbus feita pela China são as notícias de maior relevância nos mercados. As ações do grupo Accor recuaram 4,3%, após informar a aquisição de 28,9% de participação no Club Mediterranee, que pertenciam ao grupo Agnelli e ao banco francês CDC, por 252 milhões de euros. As ações do Club Med avançaram 11,3%. Os papéis da EADS, que controla o Airbus, subiram mais de 2% com a notícia de que foi vencedora em uma licitação para fornecer 20 jatos A330-300 para a China. Às 9h56 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, caía 0,22%.