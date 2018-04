Bolsas européias reagem bem ao acordo Brasil-FMI O acordo entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Brasil, de ajuda de US$ 30 bilhões nos próximos 15 meses, está tendo um impacto positivo nos mercados acionários europeus. As ações dos bancos e empresas com presença no Brasil e América Latina estão registrando forte alta na Espanha, Grã-Bretanha, França, Holanda, Portugal e Alemanha. "O pacote afastou os temores do mercado no curto prazo e foi um choque positivo na confiança dos investidores", disse à Agência Estado o analista do ABN Amro, Alex Alencar. A Bolsa de Valores de Madri é que está colhendo os maiores benefícios do acordo fechado em Washington, registrando uma alta de 4,7%. As ações da Telefónica acumulavam no começo da manhã ganhos de 8,31% e as do Banco Santander Central 8,1%. As ações do grupo anglo-holandês Corus, que recentemente anunciou sua fusão com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), registram uma alta de 5% na bolsa de Londres e de 5,9% em Amsterdã. As ações do banco holandês ABN Amro, que detém mais de ? 9 bilhões em dívidas brasileiras, saltaram 6,8%. Já os papéis do banco Commerzbank subiram 3,8 em Frankfurt, apesar de o banco ter anunciado resultados para o segundo trimestre aquém dos esperados pelo mercado. Na bolsa de Lisboa, as ações da Portugal Telecom e da Eletricidade de Portugal também registram altas, tendo subido 4,7% e 1,2% mais cedo, respectivamente. Mercados emergentes As moedas dos países asiáticos permaneceram grande parte da sessão sustentadas pelo ambiente positivo gerado pela divulgação do pacote do FMI para o Brasil. "Esta foi uma grande notícia para os mercados emergentes", afirmou o estrategista do Standard Chartered Bank em Cingapura, Claudio Piron. "Sempre que o FMI coloca dinheiro na mesa estimula o apetite global por risco", comentou o estrategista. O empréstimo ao Brasil, negociado pela equipe do FMI com apoio do Departamento do Tesouro dos EUA, deve ser aprovado formalmente no próximo mês. Mas a valorização estável do dólar ante o iene acabou dando suporte para que a moeda norte-americana também ganhasse ante algumas divisas asiáticas. O won sul-coreano saiu das máximas do dia com os investidores estrangeiros comprando dólares na esteira da valorização do dólar ante o iene. O dólar norte-americano fechou a 1.206,8 wons, após encerrar ontem a 1.203,2 wons. O won chegou a cair a 1.195,7 por dólar durante o dia. Em Bangcoc, o baht fechou em alta, beneficiado também por vendas de dólares por exportadores. O dólar encerrou em 42,475 bahts, abaixo da cotação de 42,535 bahts. O zloty, moeda polonesa, também foi negociada em alta ante o dólar e o euro, refletindo o alívio causado pelo suporte do FMI ao Brasil. Às 7h35 (de Brasília), o dólar foi negociado dentro de uma faixa entre 4,1730-4,1770 zlotys, abaixo da cotação de 4,1940 zlotys do final do dia de ontem.