Bolsas européias seguem Wall Street e fecham em alta As bolsas de valores européias fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ganhos nas ações norte-americanas e pela alta de 3,01 por cento dos papéis do Barclays . O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 0,58 por cento, para 1.609 pontos, na máxima do dia. O índice já subiu cerca de 8 por cento neste ano. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subia cerca de 0,8 por cento, e o Nasdaq avançava aproximadamente 0,5 por cento, em meio a acordos corporativos e fortes lucros. O banco britânico Barclays aumentou a oferta de aquisição do ABN Amro, em meio à disputa pelo grupo holandês com um consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland. O banco britânico também divulgou forte resultado no primeiro semestre. Em um dia movimentado de fusões e aquisições, as ações da TomTom --maior fabricante mundial de aparelhos de navegação em automóveis-- avançaram 11,03 por cento. A TomTom divulgou planos de comprar sua principal fornecedora de mapas, a Tele Atlas, cujas ações dispararam 31,06 por cento. As britânicas Resolution e Friends Provident afirmaram que estão em negociações avançadas para criar um grupo de seguro com valor de quase 9 bilhões de libras, reacendendo o debate sobre consolidação do setor. A Resolution subiu 1,11 por cento e a Friends Provident avançou 7,83 por cento. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,6 por cento, a 6.624 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,88 por cento, para 7.944 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 0,87 por cento, para 6.009 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,52 por cento, a 32.856 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 0,85 por cento, para 15.056 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve oscilação positiva de 0,07 por cento, para 13.687 pontos. (Por Anshuman Daga)