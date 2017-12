Bolsas européias sobem com teles e tecs As bolsas européias estão em alta, com os papéis de telecomunicações e tecnologia recuperando-se das perdas de ontem. As ações da France Telecom, que ontem puxaram os mercados da região para baixo, lideraram os ganhos na bolsa de Paris, somando 2,6% de alta. Os papéis da British Telecom, no entanto, seguiram amargando desvalorização nesta quinta-feira, por causa de anúncio de balanço com números inferiores aos previstos. Os papéis da BT caíram 5,2% mais cedo. A companhia informou que seu lucro cresceu para 760 milhões de libras (US$ 1,1 bi) no 3º trimestre, de 651 milhões no mesmo período de 99. A BT informou ainda que pretende dar andamento a seus planos de lançamento público inicial de sua unidade de telefonia móvel, a BT Wireless. Em Frankfurt, as ações da Deutsch Telekom subiram 1,3%. Às 9h57 (de Brasília), Londres operava em alta de 0,10%; Paris avançava 0,67% e Frankfurt subia 0,99%. As informações são da Dow Jones.