Bolsas européias sobem impulsionadas por NY Em um ambiente com liquidez reduzida pelo feriado de Ascensão, as bolsas européias registravam ganhos vigorosos, acompanhando o desempenho observado ontem em Wall Street. Embora os mercados acionários da Alemanha e da França estivessem operando, várias empresas estavam fechadas por conta do feriado. O movimento de alta nos mercados europeus era liderado pelas ações das empresas de tecnologia, que eram respaldadas pelas forte alta de mais de 5% do Nasdaq no pregão de ontem. Em Londres, a fabricante de softwares Sage Group avançava 7,2%, enquanto a Epcos, que produz equipamentos para telecomunicações, subia 3,7%, em Frankfurt. O setor de seguros também tinha um dia positivo. A Axa ganhava 5,8%, em Paris; a Munich Re subia 3,9%, em Frankfurt, e a Royal & Sun Alliance tinha alta de 4,4%, em Londres. Os índices referenciais dos pregões mostravam valorizações ao redor de 3%. Em Londres, o índice FTSE-100 subia 129 pontos (+3,10%), movendo-se em torno de 4.300 pontos. Entre os papéis mais negociados estavam os da operadora de telefonia celular mm02, que ganhava 4,9%, e da Vodafone, com valorização de 4%. Em Paris, o CAC-40 subia 106 pontos (+3,28%), para 3.346 pontos. Os investidores mantinham a desova das ações da Vivendi. Após despencarem 25,22% na sessão de ontem, os papéis da companhia perdiam mais 17%. O Xetra-DAX, referencial de Frankfurt, somava 98 pontos (+2,73%), para 3.688 pontos. Em Zurique, o grupo farmacêutico Novartis operava com alta de 1,2%, após a empresa conseguir aprovação do Food and Drug Administration (FDA) para o Diovan, medicamento de controle de pressão alta.