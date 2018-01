Bolsas européias têm dia de recuperação; Madri sobe 1,45% Depois de vários pregões em baixa por causa dos atentados de 11 de março, as bolsas européias recuperaram parte das perdas dos últimos dias. A bolsa de Madri fechou em alta de 1,45%. Segundo operadores, a abertura positiva do mercado de ações norte-americano ajudou na alta. As ações do setor de turismo - as mais castigadas em reação aos ataques terroristas da semana passada em Madri - recuperaram parte das perdas. Em Londres, a bolsa subiu 0,36%, mais foi limitada por dúvidas quanto ao ritmo de recuperação da economia global e pela incerteza quanto à decisão do Banco Central norte-americano na reunião de hoje. A bolsa de Paris encerrou o pregão em alta de 0,40%. Na Alemanha, a bolsa de Frankfurt terminou os negócios em leva valorização de 0,30%. Em Milão, a alta foi de 0,32% e, em Lisboa, a bolsa subiu 0,31%.