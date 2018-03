Bolsas na Europa caem, após cinco dias de alta

As bolsas de valores europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, 17, encerrando uma série de ganhos de cinco dias, com preocupações sobre novas e mais rígidas regulações do Comitê da Basileia e com a resposta negativa à oferta de ações do Citigroup pressionando as ações dos bancos para baixo.

O FTSEurofirst 300, índice das principais ações europeias, caiu 1,25%, a 1.018 pontos. "Os fatores que estão preocupando o mercado são o Citigroup oferecendo ações com desconto para aumentar capital, preocupações com o Fed e, depois, você tem o dólar subindo", disse Peter Dixon, economista do Commerzbank.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há muitas coisas acontecendo. Mas nós estamos caminhando para o final do ano e os investidores estão tirando o risco do jogo em um momento em que os volumes de negócios estão fracos, então os movimentos são exagerados."

Os papéis dos bancos foram os que mais se desvalorizaram. As ações do HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group e Banco Santander caíram entre 1,6% e 7,5%.

O Citigroup perdeu 6,4% em Wall Street após ter vendido US$ 17 bilhões em ações, a R$ 3,15 por ação. O setor também foi derrubado após reguladores dizerem que os grandes bancos terão que deixar de lado maiores lucros ou até mesmo elevar a proteção de capital sob novas e mais rígidas propostas do Comitê de Basileia sobre bancos.

O Federal Reserve disse que vai deixar a maioria de seus instrumentos especiais para injeção de liquidez expirarem até o início de 2010.

Mercados

Em Londres, o índice Financial Times fechou em baixa de 1,93%, a 5.217,61 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1%, para 5.844,44 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 1,16%, para 3.830,82 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,93%, para 22.677,74 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 retrocedeu 1,4%, para 11.696,9 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 encerrou em queda de 1,38%, para 8.187,30 pontos.