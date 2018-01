Bolsas norte-americanas voltam a cair O cenário do mercado financeiro mantém seu clima de incerteza. No pano de fundo, estão as questões dos Estados Unidos: os juros em alta; a necessidade de desaceleração da economia, para não pressionar a inflação; e a correção dos preços das ações, especialmente do setor de tecnologia. A Nasdaq, bolsa eletrônica norte-americana, que reúne empresas de tecnologia e informática, trabalhou em alta boa parte do dia, chegando na máxima de 2,91%, mas fechou com queda 1,99%. Na mínima do dia, as perdas da Nasdaq eram de 2,28%. As ações de tecnologia conseguiram se recuperar um pouco, mas não tiveram sustentação. O índice Dow Jones, principal indicador da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechou com queda de 2%. A mínima do dia foi negativa em 2,55% e a máxima positiva em 0,22%. Os problemas com a Microsoft, que sofre um processo nos Estados Unidos e pode ser dividida em três companhias, afetaram negativamente a bolsa norte-americana. Brasil mantém clima de incerteza Aqui, o mercado financeiro continua sofrendo os efeitos das oscilações das Bolsas norte-americanas. A Bolsa paulista fechou com alta modesta, de apenas 0,13%, tendo oscilado entre 2,35% positivos e 0,98% negativo. Os negócios com ações da Telesp, por conta da troca destes papéis pelos da espanhola Telefónica, e da Telemar foram destaques no dia. A Telemar está apontando como uma possível nova vedete da Bolsa paulista. Como haverá a troca dos papéis da Telesp pelos recibos da Telefónica, parte do mercado deve preferir concentrar seus negócios nas ações da Telemar. Petrobras e Globo Cabo também estão disputando um lugar de maior relevância no mercado paulista, depois destas mudanças. Dólar vai a R$ 1,848 no fechamento O dólar fechou os últimos negócios a R$ 1,8480, na ponta de venda. Este valor representa uma alta de 0,38% em relação ao fechamento de ontem. O mercado cambial continua reagindo com cautela, diante das oscilações internacionais. O dólar oficial ainda não foi divulgado pelo Banco Central. De um lado, o saldo da balança comercial brasileira está menor do que o esperado, e os investidores internacionais estão tirando seu dinheiro da Bolsa do País. Por outro, há entradas previstas de dólares, e o equilíbrio entre entradas e saídas não preocupa no curto prazo. Mas acaba pesando muito o receio de que a queda das Bolsas norte-americanas e a alta dos juros nos Estados Unidos cortem parte do fluxo de capital para o Brasil, o que geraria uma alta mais forte do dólar. O mercado então antecipa seus receios futuros. Juro cede um pouco No mercado de juro, o dia foi mais calmo. A taxa prefixada, considerando como base o swap de um ano, fechou com taxa de 21,95% ao ano, para uma base de 252 dias úteis. Ontem, nesta mesma base, o juro fechou em 22,05% ao ano. Um recuo modesto, o que não deixa de ser positivo, que sinaliza haver ainda muitas incertezas. Vale lembrar que a taxa básica de juro Selic foi confirmada ontem em 18,5% ao ano. E que a estimativa do governo era de reduzir esta taxa ao longo do ano. Muitos analistas esperavam juros de 16% até o final de 2000, mas já estão mudando suas projeções para cima. Mesmo considerando que a taxa não mude dos atuais 18,5% ao ano, os investidores estão pedindo um prêmio adicional relevante, da ordem de 3,5 pontos percentuais, para aceitar tomar o risco de ficar com um título prefixado pelo prazo de um ano. Este nível de incerteza, traduzido em juro alto, vai prejudicar a recuperação da economia brasileira.